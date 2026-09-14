Kindertheater: "Ratte Ratzig und der Leuchtturm"

Ratte Ratzig, eine neugierige Hafenratte, wagt sich mit einem selbst gebauten Boot aufs Meer und strandet nach einem Sturm auf einer Insel.

Dort trifft sie den ruppigen „Krakeeler“, einen ehemaligen Leuchtturmwärter. Gemeinsam versuchen sie, aus verstreuten Teilen einen neuen Leuchtturm zu bauen. Anfangs scheitern sie oft, doch durch Zusammenarbeit und Akzeptanz werden sie Freunde – und finden schließlich einen gemeinsamen Weg in die Freiheit. Ein aktionsgeladenes Theaterspektakel mit viel Musik für Groß und Klein ab 4 Jahren.