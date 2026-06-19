Kindertheater: Tribal entdeckt die Welt von Oskar Schlemmer

Staatsgalerie Stuttgart Konrad-Adenauer-Straße 30-32, 70173 Stuttgart

Gemeinsam mit der neugierigen Handpuppe Tribal begeben sich die Kinder auf eine spannende Zeitreise in die Welt des Bauhaus-Künstlers Oskar Schlemmer. Spielerisch erfahren sie, wer er war, wo er geboren wurde und warum er Geschichten nicht nur mit Worten, sondern auch mit Farben, Formen und Figuren erzählte.

Im Mittelpunkt steht die Entstehung seines berühmten Triadischen Balletts. Die Kinder lernen die fantasievollen Figurinen kennen und entdecken, wie aus Kunst, Tanz und Theater etwas ganz Neues entstand.

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Kinder & Familie
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