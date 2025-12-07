Kindertheater: Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat

Rathaus Denkendorf Furtstr. 1, 73770 Denkendorf

Als der kleine Maulwurf eines Tages seinen Kopf aus der Erde streckte, passierte es: Es war rund und braun und das Schlimmste war, es landete direkt auf seinem Kopf!

Wer war das?

Die Ziege war es nicht, der Hase war es nicht, das Pferd war es nicht. Die Fliege war es auch nicht, aber die weiß, wer es war.

Wie der kleine Maulwurf zu seinem Recht kommt, erzählt die bekannte Geschichte mit Spannung, Witz und Poesie.

Für Kinder ab 3 Jahre.

Kinder & Familie, Theater & Bühne
