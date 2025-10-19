Kindertheater: "We live here"

Die Art Fraction Foundation & Animation präsentieren.

Eine Performance basierend auf Tanz, Bewegung und Objekten, die das Thema Gemeinschaft, Zusammenarbeit und die Suche nach dem Wesen der Zusammengehörigkeit erforscht.Schaut, das ist unser Haus. Hier leben wir. Zuhause. Aber schaut euch um – seht ihr andere Häuser? Sind sie verbunden? Seht ihr die Verbindung von einem zum anderen? Wir möchten Familien zu einer Reise in unsere Nachbarschaft einladen.

Das ist unsere Gemeinschaft. Hier leben wir alle. Lassen Sie uns gemeinsam unseren gemeinsamen Raum erkunden. Wie kümmern wir uns um einander? Wie können wir trotz aller Unterschiede zusammenleben? Wir sind alle verbunden, deshalb wollen wir freundlich sein und unsere Gemeinschaft gemeinsam aufbauen. Öffnet euer Herz, öffnet die Türen eures Hauses und begleitet uns in diesem besonderen Moment.

Die Aufführung ist Ausdruck unserer Sorge, den Jüngsten eine Stimme zu geben - in den Beziehungen, die wir mit den Menschen um uns herum aufbauen - denn ihre Freundlichkeit und ihr offenes Herz lassen uns glauben, dass eine neue, empathische Gesellschaft möglich ist.

Zwei sanfte Darsteller laden die kleinsten Zuschauer zur Zusammenarbeit beim Aufbau ihrer kleinen Gemeinschaft und zum Teilen ihrer Kreativität ein.Aufführung im Rahmen von „Mapping. Ein Projekt zur Ästhetik der darstellenden Künste für die frühe Kindheit, das von Creative Europe unterstützt wird.