Kindertheater

Ein bewegt-getanztes Theaterstück für Kinder ab 3 Jahren.

Das kleine ICH BIN ICH ist ein kleines, nicht näher bestimmbares buntes Tier, das auf der Suche nach seiner Identität ist. Denn als es gerade genüßlich über eine bunte Blumenwiese spaziert, da begegnet es einem Frosch, und der möchte wissen, was für ein Tier es ist. Das kleine ICH BIN ICH weiß darauf keine Antwort zu geben. In seiner Ratlosigkeit beschließt es, irgendeinen zu finden, der ihm helfen kann. So trifft es auf viele Tiere, die ihm in irgendeiner Weise alle ein kleines bisschen ähnlich sind. Doch jedes Mal bemerkt es, dass es selbst doch auch immer ein bisschen anders ist. Schließlich fragt es sich verzweifelt „ob’s mich etwa gar nicht gibt?“ – Da plötzlich trifft es die Erkenntnis wie ein Blitz: „Sicherlich gibt es mich: Ich bin ich!“.

Die beiden Darstellerinnen vom GekkoTanzTheater aus Tübingen verstehen es, auf verspielt-tänzerisch-bewegte Weise die Poesie dieser wunderbaren Kinderbuchsprache einzufangen. Sie erforschen das wundersame Reich der Tiere und treten mit den Kindern eine vergnügliche Reise ins Reich der Eigen-Arten eines jeden Lebewesens an. Wie schön dass jede*r so anders ist! Und wie schön, dass jede*r auf dieser Welt ein ICH BIN ICH ist! Die Musik von Johanna Sophia Müller bildet wie eine bunte Blumenwiese den Teppich für dieses Stück und umspielt ein jedes Wesen liebevoll in seiner Eigen-Art.