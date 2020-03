Kindertheaterkurs in den Osterferien

Ein Kindertheaterkurs im Vorstadttheater ist eine wunderbare Ferienbeschäftigung. Über das gemeinsame Spiel mit anderen Kindern werden die Grundlagen des Theaterspiels vermittelt. Die Kinder werden behutsam an rhythmische Bewegung, deutliche Sprache und Rollenwechsel herangeführt. In lockerer Atmosphäre inszenieren wir ein Märchen. Höhepunkt ist dann die Aufführung am Ende des Kurses vor den Eltern, Großeltern, Geschwistern, Freunden und Bekannten.