Kindertheaterwerkstatt

Durch einfache Techniken der Theaterimprovisation bieten wir den Kindern eine gemeinsame Erfahrung mit Rollenspiel und Fantasiegeschichten. In der Werkstatt haben Kinder zw. 4 und 9 Jahre die Gelegenheit ihre Erlebniswelt zum Ausdruck zu bringen, in verschiedene Rolle zu schlüpfen, gemeinsam kleine Tanzchoreographien auszuüben und

Theatergeschichte zu inszenieren. Zwischen alten Mythen, Märchen und neuen Geschichten werden viele aktuelle Themen nicht nur angesprochen, sondern auch gemeinsam erlebt.

Die Kinderwerkstatt findet in den Räumen in der Haaggasse 35 - Tübingen statt. Bei Bedarf ist freier Eintritt möglich (mit KreisBonusCard). Um Anmeldung per Email an masckaratheater@gmail.com wird gebeten. Das Projekt findet mit freundlicher Unterstützung durch den Fachbereich Kunst und Kultur statt.