Der Kindertheaterworkshop unter der Leitung von Siegfried Barth, Leiter der Kinderfilmakademie, widmet sich in diesem Jahr den vier erfolgreichsten Kindertheaterstücken Astrid Lindgrens. Stücke, die - das weiß jeder, der einmal eine Lindgren-Aufführung erlebt hat - auch den jüngsten Theaterfans ungehemmten Spaß garantieren: KARLSSON VOM DACH, MICHEL IN DER SUPPENSCHÜSSEL, MIO - MEIN MIO und PIPPI LANGSTRUMPF. Die Kinder haben die Gelegenheit die Stücke neu zu interpretieren, dabei spielerisch Konflikte und deren Lösung zu durchleben und daraus zu lernen. Somit ist auch die Integration von Lernen und Handeln gegeben.Durch die aktuelle Corona-Lage haben sich zwar die Voraussetzungen der Umsetzung verändert, der Anspruch und die Erwartungen an das Kindertheater sind aber die gleichen geblieben. Die Einschränkungen sollen dem dialogischen Umgang und dem freien Gebrauch von Gestus, Mimik und Wort nicht im Wege stehen. Dafür sorgen ein Hygiene-Konzept und ein hoher Grad an Betreuung.

Der Kindertheaterworkshop beginnt am Montag, den 7. September. Die Kinder treffen sich um 10 Uhr in der Musikschule (Wolboldstraße 21) und erarbeiten innerhalb dieser Woche ein kindgerechtes Theaterstück, welches am Freitag, den 11. September um 17 Uhr aufgeführt wird. Aufgrund der aktuellen Situation sind nur die Eltern der teilnehmenden Kinder zur Aufführung zugelassen. Der Workshop ist für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren geeignet.Der Kurs findet täglich von 10 bis 16 Uhr mit einer einstündigen Mittagspause in der Musikschule statt. Der Kursbeitrag von 40 € wird am ersten Workshoptag mitgebracht. Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmer*innen in diesem Jahr eigenes Mittagessen und Getränke mitbringen müssen.