Kindertheather "Der gestiefelte Kater"

Nichts als einen Kater besitzt Hans. Doch dieser erweist sich als sein unverhofftes Glück. Er verhilft mit Witz und Wagemut dem armen Burschen die Liebe der Prinzessin und die Freundschaft des Königs zu gewinnen.

Vier wandlugsfähige Schauspieler präsentieren das beliebte Märchen. Mit dem Ensemble des Theaters Tredeschin. Elena Vodolaskina, Larissa Spengler, Tanja Kunze, Michael Kunze. Regie: Elena Vodolaskina. Bühnenbau: Kevin Vodolaskin.

Ein Theaterspiel mit Großfiguren nach dem Märchen der Brüder Grimm.