Kinderuni: Ein Handy auf Reisen

In 95,5% der Haushalte in Deutschland gibt es ein Handy. Doch wie kommt es zu mir nach Hause? Hergestellt wurde es im fernen China und hat bis in den Laden eine lange Reise hinter sich. Prof. Dr.-Ing. Franz Buscholl erklärt mit Studierenden der Verkehrsbetriebswirtschaft die "Reise des Handys" und erklärt die spannende Welt der Logistik.