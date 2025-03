Kinderuni - Exkursion: Die Welt der Honigbienen

Dozentin: Patricia Günther

Veranstalterin ist die Stadt Ludwigsburg.

Die Anmeldung ist ab dem 2.4.2025 möglich. Anmeldungen können ausschließlich online über die Internetseite der Kinderuni entgegen genommen werden.

Gemeinsam erkunden wir den Alltag der Honigbienen. Welche Bienenwesen leben in einer Bienenbeute? Welche Aufgaben haben die verschiedenen Bienen im Stock? Wie kommt der Honig in die Wabe und wie kommt er wieder heraus? Und wo ist eigentlich der Bienenkönig? Wir erleben, was die Bienen Gutes für uns Menschen und die Pflanzen tun und nehmen selbst hergestellte Bienenprodukte mit nach Hause.