Kinderuni: "Können Piranhas reden?"

Zu erzählen gibt es immer etwas – während der Pause im Schulhof, zuhause am Mittagstisch oder am Abend beim Zubettgehen. Es ist für den Menschen ganz selbstverständlich, zu verstehen und verstanden zu werden. Aber gilt das auch für andere Tiere?

Viele Tiere kommunizieren miteinander, um überlebenswichtige Informationen zu teilen. Bienen tanzen zum Beispiel und erklären ihren Artgenossen damit, wo sich besonders schmackhaftes Futter verbirgt. Löwen sprechen sich mit Körpersprache ab, damit sie im Rudel erfolgreicher jagen können. Und der Mensch hat eine komplizierte Lautsprache ausgebildet, mit der er alles ausdrücken kann, was ihm durch den Kopf geht. Diese Fähigkeit betrachtet Professor Sonja Zeman in ihrer Vorlesung und erklärt, wie der Mensch versteht, was andere sagen, und was seine Sprache besonders macht.

Für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren.

