Kinderuni "Was macht der Körper aus Nahrung?"

In dieser Kinderuni mit eurem Dozenten Dr. Christian Zimmermann erfahrt ihr, wie der Körper Nahrung verarbeitet, und was passieren kann, wenn dies nicht klappt. Es ist erstaunlich, was alles im Körper passiert, wenn man „nur“ etwas isst!

Einmal „richtige“ Professorinnen und Professoren erleben und spannenden Fragen auf den Grund gehen. In der Kinderuni bleibt keine Kinderfrage unbeantwortet.

Bei jedem Besuch einer Kinderuni könnt ihr euch einen Stempel in eurem Kinderuni-Studierendenausweis abholen. Auf fleißige Sammlerinnen und Sammler wartet bei der 8. Teilnahme eine tolle Überraschung!

Für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren.

Die Heilbronner Kinderuni ist eine Kooperation der aim – Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken gemeinnützige GmbH, der Hochschule Heilbronn sowie der Heilbronner Stimme GmbH & Co. KG. Dank der Förderung durch die Dieter Schwarz Stiftung ist die Teilnahme unentgeltlich.