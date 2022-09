Kinderuni "Wie wirkt Werbung auf mich?"

Werbung ist (fast) überall: Auf dem Weg zur Schule auf Plakaten, zuhause beim Fernsehen, in der Zeitung oder im Radio, natürlich auch im Internet.

Manchmal nervt Werbung, manchmal ist sie lustig und manchmal ist sie richtig interessant. Doch warum gibt es eigentlich so viel Werbung? Warum ist Werbung oft doof – und man muss trotzdem hinschauen oder hinhören? Das wird in dieser Kinderuni erklärt. In seiner Vorlesung zeigt Professor Wolfgang Schweiger mit vielen Beispielen, dass Werbung nicht nur lustig oder doof ist. Sondern eine Kunst, die uns anzieht und oft stärker wirkt, als wir glauben.

Für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren.