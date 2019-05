Lernfestival 2019

Am 10. Juli 2019 veranstaltet die Pädagogische Hochschule zum 6. Mal das alle zwei Jahre stattfindende Lernfestival.

An diesem Tag können Kinder, Jugendliche und Erwachsene an der PH Bildung aktiv erleben.

Am Vormittag werden für rund 2.000 Schülerinnen und Schüler Workshops von Studierenden und Lehrenden der PH in allen Fächern angeboten: Naturwissenschaft, Technik, Sprache, Literatur, Theater, Medien, Gesellschaft und mehr. Hierzu sind von der Kita bis zur Oberstufe alle Einrichtungen und Schulen eingeladen, mit ihren Gruppen und Klassen auf den Campus zu kommen.

Am Nachmittag richten sich die Angebote auch an die Öffentlichkeit, Studieninteressierte und an die eigenen Studierenden. Auf dem Programm stehen Informations- und Weiterbildungsangebote, wie z.B.

Information und Beratung im Studierenden-Service-Center

Informationen zum Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung

Eine Vorlesung zu „Every day for future! - Lernen gegen Klimawandel“

Die DNA des Philosophierens

Lesefördermaterialien für Kinder mit Leseschwierigkeiten erproben und einschätzen

Das abgebildete Kind - Was sagen uns Fotografien über Kind und Kindheit?

Ab 16 Uhr findet der Vortrag „Ganztagsschule – die Schule der Zukunft!“ im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gedankengänge. Das Bildungsforum für Ludwigsburg statt. Hierzu sind insbesondere auch Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern von Schulkindern herzlich eingeladen. Parallel können Kinder eine medienpädagogische Vorlesung der Kinderuni Ludwigsburg besuchen.

Um 18 Uhr beginnt der große Poetry Slam der PH und das Open-Air-Programm mit Livemusik.