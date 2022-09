Kinderuniversität: Vorhang auf!

Dozent: Friedemann Klappert, Technischer Leiter

Veranstaltungsort: Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg, Akademiehof 1, 71638 Ludwigsburg

Veranstalterin ist die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg.

Wer macht Theater? Was ist ein Schnürboden? Wer macht das Licht und wer den Nebel? Am 17.10.2022 öffnet die Theaterakademie ihre Tore und lädt zum Blick hinter die Kulissen ein. Mitarbeiter*innen der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg (ADK) führen durch ihre Räume - von den Proberäumen bis zur Unterbühne und Kostümwerkstatt - und erklären, wer hinter den Kulissen am Theatergeschehen mitwirkt, wer welche Rolle spielt und was alles zum Erlernen des „Bühnenhandwerks“ an einer Akademie dazugehört.

Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht!