Was hat der Waldi mit den Olympischen Spielen zu tun? Olympia und mehr!

Dozentin: Prof.in Dr. Annette R. Hofmann, Abteilungsleiterin des Faches Sport

Veranstaltungsort: Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Gebäude 1, Raum 1.201

Diese Kindervorlesung gibt einen Einblick in die Entwicklung der Olympischen Spiele. Besonders wird auf die Symbolik der Spiele, darunter auch Waldi, der Dackel, eingegangen. Die Olympischen Spiele der Antike, die zu Ehren des Göttervaters Zeus durchgeführt wurden, fanden im Vier-Jahres-Rhythmus über einen Zeitraum von über 1000 Jahren statt. Dem französischen Baron und Pädagogen, Pierre de Coubertin, gelang es sie 1896 wieder ins Leben zu rufen. Aus den nationalen Olympischen Spielen der Antike wurden nun internationale Spiele. Coubertin vertrat eine pädagogische Idee: Völker und teilnehmende Sportler sollten sich kennen und achten lernen, dabei sein war Alles.

Die Olympischen Spiele der Moderne sind heute das größte Sportfest der Welt. Im Gegensatz zu Weltmeisterschaften zeichnen sie sich besonders durch ihre Vielzahl von Sportarten und ihre reichhaltigen Symbole und Rituale aus, die über die Jahrzehnte hinweg diesem Fest hinzugefügt wurden. Sie sind ein wichtiger Bestandteil und machen diese Spiele zu dem, was sie sind. Trotz Kritik und Zweifel an den Spielen, aufgrund ihrer Kommerzialisierung, Gigantismus und Doping gibt wohl kaum ein anderes Ereignis, das weltweit von so vielen Menschen wahrgenommen wird.

Die Kindervorlesung wird einen Einblick in die Anfänge und die Entwicklung der Olympischen Spiele geben. Dabei soll besonders auf die Idee, die hinter den Spielen steckt, sowie deren Symbole und Rituale(Olympischen Ringe, das Olympische Feuer und die Eröffnungsfeier) eingegangen werden. Da sich 2022 die Olympischen Spiele von München ´72 zum 50. Mal jähren, sollen auch sie über das Maskottchen "Waldi" thematisch gestreift werden.

