swing latin jazz pop

Bandinfo „Enza Casà Band“

Mit der Gründung einer eigenen Band hat sich die Sängerin Enza Jahn Casà einen langgehegten Traum erfüllt. Musikalisch sind die Sängerin und die drei Musiker in den verschiedensten Genres unterwegs. Von Jazz über Latin bis hin zu Pop und Soul - die musikalische Bandbreite der Combo ist enorm breitgefächert. Die Interpretationen der Songs werden geprägt durch die einzigartige Stimme von Enza Jahn Casà und die klare Fokussierung der Band auf Ihre Aufgabe als Sidemen. Als Sängerin bei der mit dem deutschen Pop-und Rockpreis gekrönten Band „Irean“ und bei der Coverband „Velvet“ sowie als Solokünstlerin ist Enza Jahn Casà weit über die Grenzen Ihrer schwäbischen Heimat bekannt geworden. Mit den vorgenannten Bands hat sie sich schon die Bühne mit Weltstars wie Deep Purple, Sänger Ronnie James Dio von Rainbow und Black Sabbath oder Gianna Nannini geteilt. Jens Tombrock kennt man in erster Linie als Tastenmusikant. Ob Piano, Orgel oder Keyboards, akustisch oder digital, als Begleiter oder mit Band - bei Ihm laufen die musikalischen Fäden meist zusammen. Schlagzeuger Tim Faller ist u.a. Kulturpreisträger der Stadt Geislingen und als Schlagzeuger Cross-over sowohl im Pop/Rock/Jazz (u.a. PantaRhei) als auch im klassischen Bereich (z.B. Städt. Blasorchester Göppingen) unterwegs. Bassist Richard Faller hat über viele Jahrzehnte als Trompeter in vielen Orchestern (u.a. Gebirgsmusikkorps Garmisch-Partenkirchen), Ensembles (u.a.

sparkling brass) und Big Bands seine musikalischen Spuren hinterlassen. Seit einigen Jahren widmet er sich am Kontra- und E-Bass verstärkt den tiefen Tönen.