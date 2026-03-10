KINDERWERK AUSSTELLUNG

Die Ausstellung zeigt Dinge, die Kinder selbst gemacht haben – im Projekt „Die Welt ist bunt – Vielfalt erforschen, erfahren und gestalten“.

Die Ausstellung zeigt Dinge, die Kinder selbst gemacht haben – im Projekt „Die Welt ist bunt – Vielfalt erforschen, erfahren und gestalten“. In dem Projekt lernen die Kinder verschiedene Künstlerinnen und Künstler kennen. Sie probieren unterschiedliche Techniken und Materialien aus. Dabei geht es immer um das Thema Vielfalt – also darum, wie unterschiedlich Menschen, Kulturen und Ideen sein können. Das Projekt für Kinder von 6–10 Jahren läuft noch bis Dezember 2026. Es findet jeden Mittwoch von 13:30–16 Uhr im Café Restlos in der Freihofstraße 22 statt. Das Angebot ist kostenlos. Man muss sich nicht anmelden.

Veranstaltet von: SOS Kinderdorf Göppingen, Kinder- und Jugendhilfen und Stadtbibliothek.