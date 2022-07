Kinderworkshop in den Sommerferien

Holzbildhauereiworkshop mit EBBA Kaynak für Kinder ab 8 Jahren

Junge Bildhauer*innen gesucht, die gerne gestalten, schleifen und polieren! Wir machen aus Speckstein, was uns gefällt: einen Amulett-Anhänger, eine Miniaturfigur, die sich im Speckstein versteckt hat oder einen Handschmeichler, den man am liebsten immer in der Hand halten möchte. Dabei könnt Ihr Eure Fantasie frei entfalten und verschiedene Tiere, Pflanzen und Meeresbewohner sowie beispielsweise Fische, Wale oder Muscheln anfertigen.

Treffpunkt ist am ersten Tag im Atelier EBBA, Vorstadtstraße 61-67, II. Stock.

Abholung und Treffpunkt an den übrigen Tagen ist die Werkstatt des Kulturforums in der Karlstr. 19

Zieht euch nicht zu warm an, am Besten zwiebelig, Ihr werdet ins Schwitzen kommen. Auch solltet ihr feste geschlossene Schuhe tragen.

Vesper und Getränk nicht vergessen!