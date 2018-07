Kinderworkshop; Turnbeutel bemalen

Sommerferien-Workshops des Stadtmuseums Gerlingen.

Bald beginnt wieder der Ernst des Lebens. Und die Hefte, Tintenpatronen und Bleistifte für das nächste Schuljahr sind auch schon gekauft. Was soll man da dann nur in der Schule erzählen, was man in den Ferien alles tolles gemacht hat? Wie soll man die letzte Ferienwoche verbringen? Das Stadtmuseum bietet euch deswegen zwei coole Workshops an, über die ihr an eurem 1. Schultag viel berichten könnt. Bist du neugierig, wie so ein Schulalltag damals aussah? Willst du wissen, wie es in der Schule für deinen (Ur-)Opa und deine (Ur-) Oma war? Dann komm vorbei!

Dienstag, 04.09.2018: Turnbeutel bemalen

Wer kennt das nicht: Schulsport. Das Lieblingsfach der einen, das Hassfach der anderen. Auch die Kinder vor 100/200 Jahren hatten schon Sport! Aus diesem Anlass kannst du dir deinen eigenen Sportbeutel bemalen. Und wenn du Sport weniger magst, hast du einen tollen Rucksack!