Erfüllen Sie sozial benachteiligten Kindern einen Weihnachtswunsch - einfach am WunschStern "pflücken".

Eröffnung am Mittwoch, den 21. November 2019 um 11.30 Uhr mit Oberbürgermeister Andreas Hesky und Christoph Sonntag.

Jedes Jahr an Weihnachten trifft es sozial benachteiligte Kinder besonders hart, wenn Wünsche nicht erfüllt werden können. Hier möchten wir, der Kreisdiakonieverband Rems- Murr-Kreis und seine Kooperationspartner (Christoph Sonntag Stiphtung, Kreissparkasse Waiblingen, Caritas, pro familia, Nikolausaktion, WTM GmbH und die Waiblinger Tafel) zusammen mit Ihnen einen Beitrag leisten, um Kinderaugen zum Strahlen zu bringen. Und zwar mit dem 6. KinderWunschStern Waiblingen. Kinder, die aus sozial schwachen Familien stammen, erhalten Wunschkarten. Darauf dürfen sie einen Wunsch (bis max. 30,- €) notieren. Die Karten werden gesammelt und hängen in der Zeit vom 21.11.2019 bis 07.12.2019 am KinderWunschStern im Foyer der Stadtbücherei Waiblingen. Dort kann sich jeder, der einen Wunsch erfüllen möchte, eine Karte zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei „pflücken“. Die Geschenke mit Wunschkarte können dann bei der Kreissparkasse in Waiblingen (Alter Postplatz 8) am Infoschalter abgegeben werden. Die Kooperationspartner sorgen dann dafür, dass die Geschenke rechtzeitig zum Weihnachtsabend unter den Weihnachtsbäumen der Kinder liegen. Die „Sternchenfänger“ der Stiphtung Christoph Sonntag bürgen finanziell dafür, dass alle Wünsche, die nicht übernommen werden, trotzdem erfüllt werden.