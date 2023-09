Kinderzauber PHÄNOMENAL

Erstmals präsentiert Dennis Rush seine interaktive Zaubershow „Halloween-Special“ in Sinsheim.

In der schaurig, lustigen Inszenierung erleben die Kinder viele Bekannte Gruselstars: Dracula jr. wird uns beim Versteckspiel an der Nase herumführen, Billy der Zombie zerfällt in seine Einzelteile – ob wir ihn wieder ganz zaubern können und ein Skelett fängt an selbst zu zaubern uvm. Natürlich ist die Show so gestaltet, dass sich niemand fürchten muss.

Inszeniert für Kinder von zwei-99 Jahren. Dauer ca. 50 Minuten.