Kinderzuschlag – mehr Geld für die Familie

Wenn das Einkommen nicht für die ganze Familie reicht, können Eltern zusätzlich zum Kindergeld einen Kinderzuschlag von bis zu 209 Euro im Monat erhalten. Der Kinderzuschlag hat aber weitere finanzielle Vorteile. Besucht das Kind zum Beispiel eine Kindertagesstätte, kann man sich von den Gebühren für den Kita-Platz befreien lassen.

In der Online-Veranstaltung am Dienstag, 22. Februar 2022, von 17:00 – 18:00 Uhr erfahren die Teilnehmenden anhand von anschaulichen Beispielen, was sie rund um den Kinderzuschlag für Familien wissen sollten. Referentin: Nina Buci ist Führungsberaterin und Projektkoordinatorin der Familienkasse Baden-Württemberg Ost mit Sitz in Stuttgart.

Anmeldung unter Ludwigsburg.BCA-Veranstaltungen@arbeitsagentur.de bis zum 20. Februar 2022, die Plätze sind begrenzt. Für die Teilnahme wird ein internetfähiges Smartphone, Tablet oder Laptop benötigt. Weitere Veranstaltungen unter www.arbeitsagentur.de