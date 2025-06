Die selbsternannt meistgehasste Band der USA kommt noch diesen Spätsommer nach Deutschland!

Als eine der größten Bands der nächsten Generation des Nu Metal sind King 810 vor allem bekannt für ihre kompromisslosen und energiegeladenen Live-Shows. Mit ihrem mittlerweile fünften Album kehrt die Band aus Flint, Michigan, an ihre Wurzeln zurück und behält gleichzeitig ihren vielgeschätzten Beatdown Charakter. Die erste Single „Rustbelt Nu Metal“ ist ab sofort auf allen Streaming Diensten verfügbar.

Mit von der Partie sind Banks Arcade aus Melbourne, Australien. Mit ihrem Debutalbum „Future Lovers“ hat die Band 2022 weltweit große Wellen geschlagen und kommt nach zwei umfangreichen ausverkauften Nordamerikatourneen erstmals auf Tour nach Deutschland. Inspiriert von Bands wie Northlane, Linkin Park und The Prodigy integriert die Band Elemente von Electro in ihre Neuinterpretation von modernem Metalcore.

Mit Accvsed als weiterem Special Guest wurde eine der vielversprechendsten deutschen Metalcore Bands verpflichtet. Im April und Mai noch auf restlos ausverkaufter Tour mit Our Promise kommen die Wiesbadener nach dem immensen Erfolg ihrer ersten EP im August mit ihrem Debüt Album „Dealers of Doom“ an den Start.