Garage-one-Man-Orchestra.

Mit King Automatic betritt ein wahrhaft großes „Garage-One-Man-Orchestra“ die Bühne. Gitarre, Orgel, Mundharmonika und Schlagzeug sowie live eingespielte Loops und Samples sorgen für den perfekten Eindruck, dass hier wirklich eine komplette Band auf der Bühne steht.

Und diese Band spielt einen wahrhaft exotischen und aufregenden musikalischen Cocktail, der neben Trash und Garage-Rock’n’Roll auch Einflüsse von jamaikanischem Rocksteady, Rhythm’n’Blues, den Polyrhythmen westafrikanischer Trommler sowie KRAFTWERK und DEVO vereint. Absolut tanzbar!