"Celebrating 50 Years" Zu ihrem 50jährigen Band-Bestehen beschenken King Crimson ihre Fans mit zwei Terminen in der Stuttgarter Liederhalle:

Die legendäre Progband steht sowohl am 15. als auch am 16. Juni 2019 auf der Bühne! Die drei Stunden dauernden Shows von King Crimson sind vollgepackt mit Material von ihren Studio-Alben, darunter viele Songs ihres bahnbrechenden Albums "In The Court of the Crimson King" von 1969. Das neue 8-Mann Line-up wird viele ältere Werke spielen, die King Crimson noch nie live dargeboten haben, aber auch neue Arrangements von Klassikern. Ganz neu dargeboten werden Instrumental-Stücke sowie Songs und Kompositionen der drei Schlagzeuger Pat Mastelotto, Gavin Harrison und Jeremy Stacey. Eine einzigartige Show, in der acht der besten Musiker der Welt einfach nur ihre Musik machen - ohne Ablenkung oder Schnörkel!