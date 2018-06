× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Niemand hat die Australier von ihrem Plan abgebracht, fünf Alben innerhalb eines Jahres zu veröffentlichen, niemand hat sie davon abgebracht auf Tour zu gehen und jede einzelne Show im Vorfeld auszuverkaufen.

Und niemand wird sie davon abbringen, es wieder zu tun. King Gizzard and The Lizard Wizard sind nicht nur eine Band, sie sind ein Motor der nie ausgeht, das wahrscheinlich erste funktionierende Perpetuum Mobile des Psychedelic-Progressive-Indie-Rock. Endlich sind die glorreichen 7 zurück, diesmal auch in der schönen Manufaktur. Eine, zwei oder drei Karten im Vorverkauf zu erwerben wird wärmstens empfohlen.