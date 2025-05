KING HANNAH (UK)

King Hannahs Amalgam aus Dream-Pop, Americana, Slow-Core und dunklen David Lynch-haften Klangräumen hat wohl einen Nerv der Zeit getroffen, obwohl oder gerade weil ihr Sound oft wie ein Echo aus vergangenen Zeiten klingt. Mit ihrem Debüt „I’m Not Sorry, I Was Just Being Me“ gelangten die Briten King Hannah quasi über Nacht zu Indie-Ruhm, der sie auf den folgenden, ausgedehnten Tourneen auch in das eigentliche Kernland ihres Sounds führte. Denn ihr Sound assoziiert eine mythische amerikanische Landschaft durch die sie gemeinsam mit Bill Callahan/Smog, den Red House Painters, Mazzy Star und Bruce Springsteens StateTrooper wandeln. Aber auch Bilder dunkler Großstadt-Clubs erfüllt vom Feedback einer Shoegaze-Band, der Magie von Portishead und der frühen PJ Harvey flackern in ihrem Sound auf. Ihre sparsam instrumentierten Songs sind Werke voller Dunkelheit und Witz, hypnotisierend und mitreißend gleichermaßen. Mitte letzten Jahres erschien ihr neues Album „Big Swimmer“, auf dem sogar Sharon Van Etten auf zwei Songs Vocals beisteuert. Es bleibt spannend, wie die Reise dieser tollen Band weiter geht.

