Nach ihrer Gründung im Jahr 2012 wurde die Band aufgrund der reichen musikalischen Geschichte ihrer Mitglieder, darunter Snowy White, Matt Schofield und Mike Welsch, schnell als "Supergroup" bezeichnet.

Jetzt, 12 Jahre später, ist King of the World dieses Titels mehr als würdig und die Band hat nichts von ihrer Energie, ihrem Antrieb und ihrer Kreativität verloren. In der aktuellen Besetzung hat sich die Band neu erfunden und steht für qualitativ hochwertigen Roots, Rhythm & Blues mit einer Vielzahl von Gesangshöhepunkten.