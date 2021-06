Wo kommt unsere Mode eigentlich her? Was ist der Preis für Fast Fashion? Und wie können wir unser Konsumverhalten verändern? Wo und wie und vor allem auch warum wir mit besserem Gewissen Mode konsumieren sollten, wird an diesem Abend von Kinga Gyökössy-Rudersdorf gezeigt.

Vortrag und Gespräch mit Kinga v. Gyökössy-Rudersdorf, Kampagne Saubere Kleidung, Weinstadt