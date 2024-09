Kingdom of Desire / Toto Tribute Band im Erlebniszentrum Mühle Kolb

Kingdom of Desire rockt am 14. September die Bühne in Zuzenhausen

Am 14. September dürfen sich Musikliebhaber auf ein besonderes Highlight freuen: Die Toto Tribute Band Kingdom of Desire wird im Erlebniszentrum Mühle Kolb in Zuzenhausen live auf der Bühne zu erleben sein.

Kingdom of Desire ist bekannt für ihre mitreißenden Interpretationen der legendären Toto-Hits wie "Africa", "Rosanna" und "Hold the Line". Die siebenköpfige Band bringt mit großer Begeisterung und musikalischer Präzision sowohl bekannte Klassiker als auch weniger bekannte Juwelen aus der 40-jährigen Geschichte von Toto auf die Bühne.

Rahmeninfos zum Konzert:

Datum: 14. September

Ort: Erlebniszentrum Mühle Kolb, Zuzenhausen

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Vorverkauf: 15€

Abendkasse: 17€

Reservierungen sind telefonisch unter der Nummer 06226 785256 oder per E-Mail an info@muehlekolb.de möglich.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, einen unvergesslichen Abend voller Musik und Leidenschaft zu erleben, wir freuen uns auf Euch!