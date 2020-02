Kings of RNB Vol.8 - mit: Keith Sweat u.v.m.

Streetlife International lässt Herzen höher schlagen und holt auch in der 8. Ausgabe wieder die absoluten Größen der Goldenen Ära des RnB nach Deutschland!

Keith Sweat hat seit 1988 weltweit über 15 Millionen Alben verkauft, sechs Nummer-eins-Hits und drei Multi-Platin-Alben, drei Platin-Alben und zwei Gold-Alben in den Charts platziert. New Jack Swing vom feinsten und Hits wie Twisted, Nobody oder Make it last forever gibt es wenn Mr Sweat seit der damaligen 4. Ausgabe von Kings of Rnb nach 5 Jahren wieder nach Deutschland zurückkehrt.