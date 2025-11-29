Hey ihr Hübschen,

nach zwei unfassbar tollen Summer Specials auf dem Schiff von Fridas Pier kommt die KINKY GALORE zurück nach Stuttgart. Wir schlagen unser Winterquartier im wunderschönen WIZEMANN auf. Die alten Industriehallen aus dem Beginn des letzten Jahrhunderts versprühen einen unglaublich tollen Charme.

Wir bespielen wieder alle drei Räume – einer davon ist wahrscheinlich der größte Playroom Deutschlands mit über 400 m². Da darf ordentlich gescheppert werden.

Am meisten lieben wir aber die Bühne. Wer letztes Mal die unfassbare Performance Show erlebt hat, weiß, wovon wir reden. Alles natürlich wie immer kuratiert von unserer bezaubernden Sarah Woods (Head of Performance).

Außerdem gibt es wieder die Actmeile mit verschiedenen Ständen.

Was aber genau in der Nacht passiert, erfahrt ihr wie gewohnt in unserem Newsletter – aber natürlich wird wie immer nicht alles im Voraus verraten.