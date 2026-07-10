Kino: Billie - Legende des Jazz

Im Rahmen der Ausstellung „Hundreds Shades of Jazz“ Fotografien von Gudrun Latten bei Lambert im Weberareal
Mit Hilfe von mehr als 200 Stunden bisher unveröffentlichter Interviews zeichnet der Film die faszinierende Geschichte der Jazzsängerin Billie Holiday nach, die vor allem durch all jene erzählt wird, die sie am besten kannten und die ihr nahestanden.
Regie: James Erskine, GB 2020, 98 Min.
Website: billie-legende-des-jazz
Info
Staufen-Movieplex Göppingen Poststraße 36, 73033 Göppingen
Freizeit & Erholung