Kino: Billie - Legende des Jazz

Im Rahmen der Ausstellung „Hundreds Shades of Jazz“ Fotografien von Gudrun Latten bei Lambert im Weberareal

Mit Hilfe von mehr als 200 Stunden bisher unveröffentlichter Interviews zeichnet der Film die faszinierende Geschichte der Jazzsängerin Billie Holiday nach, die vor allem durch all jene erzählt wird, die sie am besten kannten und die ihr nahestanden.

Regie: James Erskine, GB 2020, 98 Min.

Website: billie-legende-des-jazz