Kino: Es sind die kleinen Dinge

Frankreich 2023, 89 Minuten; FSK: 12 Jahre

Regie: Mélanie Auffret; mit Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski, Marie Bunel

Alice hat als Lehrerin bereits sehr viel zu tun. Zusätzlich ist sie noch Bürgermeisterin eines Ortes in der französischen Bretagne. Als sie dann auch noch dem temperamentvollen Émile begegnet, befindet sie sich an der Grenze zur Überlastung. Der 65-Jährige will unbedingt Lesen und Schreiben lernen. Aber auch das soll nicht lange Alices größte Sorge bleiben, denn ihre Schule soll geschlossen werden.