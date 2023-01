KINO IM LIMO

Paul Maars Geschichten vom Sams, dem frechen und unerschrockenen Fabelwesen mit Wunschpunkten im Gesicht, sind längst zum Klassiker geworden, seit der erste Band 1973 erschien. 2001 wurden die ersten drei Bände unter der Regie von Ben Verbong mit Christine Urspruch und Ulrich Noethen in den Hauptrollen verfilmt. Der preisgekrönte Sams-Film ist Teil unserer neuen Reihe, in der wir Literaturverfilmungen im Literaturmuseum der Moderne zeigen. In der anschließenden Lesung beantwortet Paul Maar, der selber am Drehbuch mitgearbeitet hat, Fragen rund ums Verfilmen von Büchern.