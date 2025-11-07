Kino im Museum - Das tiefste Blau

Auf der diesjährigen Berlinale wurde ‘Das tiefste Blau' mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet. Naheliegend wäre auch ein Preis für die beste darstellerische Leistung gewesen.

Der Film spielt in einem sanft dystopischen Brasilien der nahen Zukunft und folgt den verschlungenen Wegen der Arbeiterin Tereza, die ihre Tochter allein großgezogen hat, immer gearbeitet hat und das auch heute noch tut. Tereza steht mit 75 kurz vor der Deportation in die installierte Altenkolonie, gerade hat sie eine ominöse Medaille erhalten, dass die Altersgrenze herab gesetzt wurde. Zuvor will sie sich allerdings noch einen Wunsch erfüllen, sie will einmal im Leben fliegen, aber da ihre Tochter als vom Staat eingesetzte Vormündin, eine reguläre Flugbuchung verhindert, büxt Tereza aus und macht sich auf die Suche nach einer regulären Möglichkeit. Ihre Suche führt sie auf den Amazonas, immer tiefer in den Dschungel hinein.

Regisseur Gabriel Mascaro findet von Beginn an originelle Bilder für sein sci fi setting, aber so richtig halluzinogen wird es, sobald Tereza sich aufs Wasser begibt. ‘Das tiefste Blau’ ist ein poetischer und unaufdringlich politischer Film.

Träge treiben die Pflanzenreste auf dem Fluss mit seinen vielen Abzweigen, träge sind auch die Flussbewohner*innen und gemütlich tuckern die robusten Zweitakter, die auch Tereza zu bedienen lernt.

Auf dem Fluss findet die lebenshungrige Tereza die Kraft, ihr neues Lebenskapitel zu planen.

Der Film ist ein phantastisches ‘Boatmovie’ - es ist die mutmachende Heldinnengeschichte einer Frau, die sehr eigenwillig für ihre Freiheit kämpft. Und das ist wunderbar anzusehen.

Der Eintritt ist frei und die erwünschten Spenden werden für weitere Vorführungen genutzt.

Einlass 19:15 Uhr