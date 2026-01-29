Kino im Museum

„Zweigstelle“ ist eine bayerische Komödie. Der Film parodiert die Deutsche Bürokratie mit viel bayerischem Humor und schwarzer Komik und ist eine moderne Heimatkomödie über Tod, Glauben und den freien Willen.

Es handelt sich um einen aktuellen Film der die deutschen Behörden – Bürokratie in den Himmel verlegt und dabei viel typisch bayerischen Witz einsetzt, um ernste Themen aufzugreifen.

„IHR DEUTSCHEN LIEBT DOCH BEHÖRDEN“ Als hätten sie nicht schon genug Probleme, geraten Resi und ihre Freunde in einen

tödlichen Unfall. Prompt findet sich die Clique in einer bayerischen Jenseits-Behörde wieder, die über ihr weiteres Schicksal entscheiden

soll. Elysium, Fegefeuer, Wiedergeburt - alles scheint möglich. Doch als klar wird. dass der Gruppe jegliche Überzeugung fehlt, stellt sich

die entscheidende Frage: Was zum Teufel passiert mit jemandem, der zu Lebzeiten an NICHTS geglaubt hat? Mit viel Humor und einem feinen Gespür für das Absurde lässt Regisseur Julius Grimm die Nachwuchsstars Sarah Mahita, David Ali Rashed, Nhung Hong und Beritan Balci gegen den bürokratischen Wahnsinn im Jenseits ankämpfen. Prominente Unterstützung gibt es dabei unter anderem von Rick Kavanian Rainer Bock, Luise Kinseher und Maxi Schafroth. Musikalisch begleitet wird der Film von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys.

Einlass 19:15 Uhr