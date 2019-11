Kino-Konzert - live im Kino

mit Ulf Deutscher & Band

Die besten Lieder, die wir haben, sind oft für Kinofilme entstanden oder sind durch das Kino bekannt geworden. Und so haben wir Filme aus allen Zeiten und aus allen Gegenden durchsucht und fanden darin: Songs von Charles Chaplin, Tom Waits, Bob Dylan, UfA-Schlager und Rock-Songs für die DEFA, Blödel-Rock von Torfrock bis zu romantischen Balladen von Gerhard Gundermann, Welt-Hits wie „As time goes by“ oder „Moon River“ bis zum Chanson „Toi, mon amour“ – und viele andere. Dazu Bilder aus den jeweiligen Filmen auf der Kino-Leinwand und ein paar Geschichten, Informationen, Anekdoten zu den Filmen, den Liedern, den Komponisten.

Eine Liebeserklärung an das Kino!

Mitwirkende: Wolfgang Fuhr – Jazzmusiker, Komponist und Arrangeur. Dozent an der HS für Medien, Stuttgart | Jens Kouros – Gitarrist in verschiedenen Formationen (Blue-Man-Group, Musical Stuttgart), Songwriter und Komponist aus Stuttgart. Elektrische und akustische Gitarren, lap-steel-guitar | Leitung: Ulf Deutscher – Schauspieler und Sänger an verschiedenen deutschen Bühnen, darunter BE Berlin, DNT Weimar, Schauspiel Chemnitz. Jetzt WLB Esslingen, Leiter der „Liederbühne Esslingen“. Gesang, Gitarre, Akkordeon.