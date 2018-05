Kino Kulinaria - Hidden Figures

Am Sonntag, den 03. Juni 2018 genießen Sie Ihr leckeres Sonntagsfrühstück im Schlosscafé Nussknacker. Danach sehen Sie im Scala Filmtheater „Hidden Figures – Unerkannt Heldinnen“.

1962: John Glenn ist der erste Amerikaner, der die Erde in einem Raumschiff komplett umkreist – zu einer Zeit, als Weiße und Schwarze in den USA noch per Gesetz getrennt werden und von Geschlechtergleichheit keine Rede sein kann. In der NASA aber, wo neben Glenn vornehmlich andere weiße Männer den Ton angeben, arbeiten drei schwarze Frauen. Deren Namen kennt kaum jemand, ihr Einfluss jedoch ist groß: Den NASA-Mathematerinnen ist es zu verdanken, dass Glenns Mission sicher und erfolgreich verläuft…