Kino: La Singla (OmU)

Film zum Internationalen Frauentag

Spanien/Deutschland 2023, 95 Minuten; FSK: 6 Jahre, Dokumentarfilm mit Spielfilmeinlagen

Regie: Paloma Zapata; mit Antonia Singla (La Singla), Helene Kaittani u.a.

Der Film erzählt die unglaubliche Geschichte von Antoñita "La Singla", der Flamenco-Tänzerin, die in den 1960 Jahren Spanien und den Rest der Welt im Sturm eroberte. Sie ging mit Ella Fitzgerald auf Tournee und Jean Cocteau sagte über sie, sie "spuckte Feuer aus ihrem Mund und löschte es mit ihren Füßen". Was diese Geschichte so anders und mystisch macht, ist die Tatsache, dass "La Singla" durch eine Infektion ihr Gehör verlor und auf dem Höhepunkt ihrer Karriere plötzlich spurlos verschwand.

Fünf Jahrzehnte später rekonstruierte Paloma Zapata das Leben und die Tragödie von "La Singla". Eine Geschichte über einen einst gefeierten jungen Flamenco-Star.

Wir zeigen den Film in Zusammenarbeit mit der VHS im spanischen Original mit deutschen Untertiteln. La Singla ist zugleich der erste Film unserer Dreier-Filmreihe anlässlich des Internationalen Frauentages.

Drei Filme mit außergewöhnlichen, talentierten, starken und mutigen Frauen im Koki anlässlich des Internationalen Frauentages:

"La Singla" am 25.02., "Back to Black" am 04.03., "Morgen ist auch noch ein Tag" am 11.03.