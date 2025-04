Kino & Maschen in den Sonnenlichtspielen Gaildorf e.V.

Die Sonnenlichtspiele Gaildorf e.V. ( www.sonnenlichtspiele.de ) folgen dem skandinavischen und Deutschland weiten Trend und veranstalten >Kino & Maschen< am 10. Mai 2025 in Ihren Räumen in der Gaildorfer Karlstraße.

Um 15.30 Uhr öffnet das Foyer für den Event >Kino & Maschen < um bei einem Glas Sekt und fachlichen Gesprächen, die Angebote des Fachgeschäfts Fadenspiel aus Gaildorf die neuesten Trends zu bestaunen, die ersten Maschen zu stricken oder häkeln und sich bei ABBA Musik auf den Film launig einzustimmen.

Um 16.45 Uhr öffnet sich der Kinosaal für eine Überraschungsverlosung mit Elke Schubert von Fadenspiel und dem Film Mamma Mia der im Anschluss an die Verlosung bei gedämmtem Licht gespielt wird, so dass dabei gemütlich gestrickt und gehäkelt werden kann. Weitere Veranstaltungen sind angedacht.