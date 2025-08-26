Kino & Maschen

Mitiniziiert durch Claudia Bayer (Strick- und Häkel-Begeisterte - offener Stricktreff SHA) und Elke Schubert vom Gaildorfer Handarbeitsladen Fadenspiel und Vlatka Staudenmaier vom Woll-Atellier Gschwend bieten die Sonnenlichtspiel Gaildorf erneut die Gelegenheit, am 20. September 2025 ab 16 Uhr in der Gaildorfer Karlstraße Stricken, Häkeln und Film zu verbinden.

Entspannt bei einem Willkommensdrink sich von den neuesten Trends inspirieren lassen, die neueste Wolle erspüren und mit Gleichgesinnten fachsimpeln um dann gegen 16.45 Uhr im bequemen Kinosessel mit Handarbeitszeug sich auf die Verlosung von Überraschungen und den Film „Die Farben der Zeit“ zu freuen.

Die Woche danach kann dann mit der Eintrittskarte bei einem Einkauf in den beiden Fachgeschäften mit 10% auf den Wolleeinkauf gerechnet werden.