Kino: The Pickers (OmU)

Spanien/Italien/Portugal/Griechenland/Nepal 2024, 80 Minuten, Dokumentarfilm

Regie: Elke Sasse

Seydou aus Mali pflückt Orangen in Süditalien. Er hat keinen Vertrag und wird pro Kiste bezahlt - wie alle anderen Pflückerinnen und Pflücker auch. Er lebt in einer selbstgebauten Hütte in einer Siedlung ohne Wasser und Strom.

"The Pickers" ist eine Reise zu den europäischen Feldern, auf denen unser Obst und Gemüse angebaut wird. Heidelbeeren in Portugal, Oliven in Griechenland, Erdbeeren in Spanien: eine Millionen Migrantinnen und Migranten ernten in Europa. Sie sind die mobilen Arbeitskräfte, die unsere Körbe in den Supermärkten füllen und von einer Region zur nächsten reisen. Die meisten von ihnen haben keine Verträge und bekommen keinen Mindestlohn; einige leben illegal im Land, andere haben hohe Schulden bei Vermittlungsagenturen.

Ausbeutung in Lieferketten von Schokolade oder Kaffee ist ein bekanntes Problem. Der Film fügt dem, was wir jeden Tag essen, einen weiteren bitteren Beigeschmack hinzu: Unser tägliches Obst und Gemüse hat seine Wurzeln in der Ausbeutung.

Doch es gibt auch positive Beispiele: Pape aus dem Senegal baut in Süditalien faire Orangen an, die auch in Deutschland von Initiativen vertrieben werden. Seit 2017 werden etliche Geflüchtete in Süditalien vom Verband NOCAP unterstützt, der sich gegen die Ausbeutung von Landarbeitern und für bessere Arbeitsbedingungen einsetzt. Ergebnis dieses sozialen Engagements sind ethisch und nachhaltig produzierte Lebensmittel mit dem Gütesiegel NOCAP.

Christiane Lüst vom Umweltzentrum Gauting Öko & Fair vertreibt die NOCAP-Produkte in Deutschland und ist an diesem Abend unser Gast. Die diplomierte Sozialpädagogin berichtet vor dem Film über ihre regelmäßigen Besuchsreisen zu den NOCAP-Erntehelfern. Außerdem bietet sie ein Sortiment der geschälten und passierten Bio-Tomaten von NOCAP zum Verkauf an. Im Anschluss an den Film können Sie sich beim Filmgespräch mit Christiane Lüst austauschen.

Filmbeginn: 19:45 Uhr.