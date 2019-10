Kino-Tour: Decolonize Chocolate

× Erweitern http://fairafric.com/ Fairafric Logo

fairafric auf Kino-Tour

In dem Film „Decolonize Chocolate“ begleiten wir fairafric Gründer Hendrik auf seiner Reise und gehen zusammen mit ihm der Frage nach, warum Schokolade so gut wie nie in den Ursprungsländern des Kakaos hergestellt wird. Wir erleben den Alltag von Bio-Kakaobäuerin Mavis, vom Schokoladenfabrik-Arbeiter Michael und von Yayra, dem Gründer der ersten Bio-Kakao-Initiative Ghanas. Dadurch geben wir exklusive Einblicke in die Pionierarbeit der ghanaischen Schokoladenproduktion.

Der Dokumentationsfilm wird eine Länge von 47 Minuten haben. Anschließend zum Film wird es eine Diskussionrunde und eine Schokoladenverkostung geben.

Tickets gibt es im Kundencenter der Heilbronner Stimme in der Kaiserstraße 24 und beim Arthaus Kino Heilbronn am Ticketschalter. Ein Ticket kostet fünf Euro. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 07131 615-701.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=QPo-xLsqdsI

Facebook-Event: https://www.facebook.com/events/2462590400654125/

Zu fairafric:

Fairafric ist ein junges, soziales Start-Up aus München, das die Schokoladenwelt revolutionieren will! Um dieses Ziel zu erreichen, produziert es - vom Kakaobaum bis zur fertig verpackten Tafel - Schokolade in Ghana. Somit werden Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft geschaffen und das lokale Einkommen im Ursprungsland verfünffacht. (http://fairafric.com/)