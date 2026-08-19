Kino und Austausch „The Father“

Der Film „The Father“ nimmt die Zuschauer*innen mit in die verwirrende Welt eines an Demenz erkrankten Mannes und dessen Tochter. Dabei beleuchtet er das Erleben des Erkrankten genauso, wie die Zerrissenheit der Tochter, die versucht einen Weg zwischen aufopfernder Pflege und Selbstfürsorge zu finden.

Im Anschluss laden Mitarbeitende des Pflegestützpunkt Böblingen, der Sozialstation Böblinger Kirchengemeinden, der Fachstelle Leben im Alter und der Offenen Städtischen Seniorenarbeit zu Austausch und Information ins Foyer des Treff am See ein.

Einige Stationen des Demenzparcours stehen ebenfalls noch zur Verfügung und können ausprobiert werden.