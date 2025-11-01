Kino und kreative Aktivitäten für Familien

bis

Institut français Stuttgart Schloßstr. 51, 70174 Stuttgart

Kino, Spiele und Workshops für die Jüngsten

Am Familienwochenende gehört die Bühne und das Kino dem jungen Festivalpublikum! Filmpädagogisch aufbereitete Filmvorführungen, Spiel- und Bastelaktionen sowie eine Klangwerkstatt laden zu vielseitigem Filmerleben und Verweilen im Kino ein. Für Kinder, die zum ersten Mal ins Kino kommen, ist auch etwas dabei: Bei Licht- und Schattenspiel im halbdunklen Kinosaal werden Leinwand und Raum gemeinsam bespielt und entdeckt.

Samstag 1.11.: Atelier am Bollwerk und Institut français

10.00: Film Die Schatzsuche im Blaumeisental

11.30 – 13.00: Spiel- und Bastelangebote, Snacks und Getränke im Institut français (Eintritt frei)

Sontag 2.11.: Atelier am Bollwerk

11.00: Kurzfilmprogramm für Kinder von 5 bis 7 Jahre

Info

Kinder & Familie
bis
