Kino und kreative Aktivitäten für Familien

Kino, Spiele und Workshops für die Jüngsten

Am Familienwochenende gehört die Bühne und das Kino dem jungen Festivalpublikum! Filmpädagogisch aufbereitete Filmvorführungen, Spiel- und Bastelaktionen sowie eine Klangwerkstatt laden zu vielseitigem Filmerleben und Verweilen im Kino ein. Für Kinder, die zum ersten Mal ins Kino kommen, ist auch etwas dabei: Bei Licht- und Schattenspiel im halbdunklen Kinosaal werden Leinwand und Raum gemeinsam bespielt und entdeckt.

Samstag 1.11.: Atelier am Bollwerk und Institut français

10.00: Film Die Schatzsuche im Blaumeisental

11.30 – 13.00: Spiel- und Bastelangebote, Snacks und Getränke im Institut français (Eintritt frei)

Sontag 2.11.: Atelier am Bollwerk

11.00: Kurzfilmprogramm für Kinder von 5 bis 7 Jahre