Kinoabend - Burnt

...Erleben Sie Kino wie nie zuvor - im Rosensaal der Goldenen Rose...

Hotel Goldene Rose Dinkelsbühl Marktplatz 4, 91550 Dinkelsbühl

Genießen Sie eine ganz neue Art des Kinoerlebnisses in gemütlicher Heimkino-Atmosphäre, zusammen mit maximal 24 anderen Gästen. 

Freuen Sie sich auf ein privates Filmerlebnis mit Ihren Liebsten, das durch kulinarische und kulturelle Highlights abgerundet wird. 

Das erwartet Sie: 

Vorraussetzung ist eine Tischreservierung im Rosensaal

Pro Tisch sind 2 bis max. 4 Sitzplätze verfügbar

  • Aperitiv zur Begrüßung 
  • 1 Flasche Weißwein, Roséwein oder Rotwein 
  • 1 Etagere pro Tisch mit diversen Canapés und Fingerfood 
  • Tafelwasser 

Info

Freizeit & Erholung
