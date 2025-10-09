Kinoabend - Burnt

Genießen Sie eine ganz neue Art des Kinoerlebnisses in gemütlicher Heimkino-Atmosphäre, zusammen mit maximal 24 anderen Gästen.

Freuen Sie sich auf ein privates Filmerlebnis mit Ihren Liebsten, das durch kulinarische und kulturelle Highlights abgerundet wird.

Das erwartet Sie:

Vorraussetzung ist eine Tischreservierung im Rosensaal

Pro Tisch sind 2 bis max. 4 Sitzplätze verfügbar