Kinoabend - Burnt

Genießen Sie eine ganz neue Art des Kinoerlebnisses in gemütlicher Heimkino-Atmosphäre, zusammen mit maximal 24 anderen Gästen.
Freuen Sie sich auf ein privates Filmerlebnis mit Ihren Liebsten, das durch kulinarische und kulturelle Highlights abgerundet wird.
Das erwartet Sie:
Vorraussetzung ist eine Tischreservierung im Rosensaal
Pro Tisch sind 2 bis max. 4 Sitzplätze verfügbar
- Aperitiv zur Begrüßung
- 1 Flasche Weißwein, Roséwein oder Rotwein
- 1 Etagere pro Tisch mit diversen Canapés und Fingerfood
- Tafelwasser
Info
Hotel Goldene Rose Dinkelsbühl Marktplatz 4, 91550 Dinkelsbühl
Freizeit & Erholung