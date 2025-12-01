Kinoabend - Das Wunder von Manhattan

...Erleben Sie Kino wie nie zuvor - im Rosensaal der Goldenen Rose...

Genießen Sie eine ganz neue Art des Kinoerlebnisses in gemütlicher Heimkino-Atmosphäre, zusammen mit maximal 24 anderen Gästen.

Freuen Sie sich auf ein privates Filmerlebnis mit Ihren Liebsten, das durch kulinarische und kulturelle Highlights abgerundet wird.

Vorraussetzung ist eine Tischreservierung im Rosensaal

Pro Tisch sind 2 bis max. 4 Sitzplätze verfügbar